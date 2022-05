Real Madrid gana su decimocuarta Champions League

Real Madrid ganó esta sábado su decimocuarta Champions League al vencer 1-0 al Liverpool. El conjunto español mostró una vez más que es el rey de Europa.

Los merengues obtuvieron en París su decimocuarto título de Champions con un gol del brasileño Vinicius en el minuto 59.

Si Vinicius fue determinante en el gol, también lo fue el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, con una actuación para la historia, parando todo lo que le llegaba y desesperando sobre todo a Mohamed Salah, que gozó de varias ocasiones.

Durante el primer tiempo, los merengues, con un gran Thibaut Courtois, solventaron las acometidas del Liverpool (0-0).

Un disparo de Sadio Mané al palo, con paradón de Courtois, junto a tres remates de Salah, también desactivados por el belga, fueron las mejores ocasiones de un Liverpool que maniató durante los primeros minutos de la final al Madrid.

El conjunto de Carlo Ancelotti apenas pudo crear en ataque, pero se encontró con un gol anulado a Benzema, por fuera de juego, en los últimos instantes de la primera mitad.

No obstante, el Real Madrid despertó en el segundo tiempo y demostró su superioridad física. El brasileño Vinicius, en el minuto 59, inclinó la balanza a favor del equipo de Carlo Ancelotti.

🇧🇷 Make that 22 goals for Vinícius Júnior this season 🥵#UCLfinal pic.twitter.com/rqFdK4EgED