Recuperados de covid-19 tienen más riesgos de sufrir problemas mentales

Las personas que se han recuperado de la covid-19 tienen una probabilidad significativamente mayor (60%) de sufrir problemas de salud mental, como ansiedad o depresión, así lo indica un estudio publicado en British Medical Journal.

Incluso entre quienes no necesitaron ser hospitalizados pueden persistir o aparecer problemas relacionados con la salud mental en las semanas y meses posteriores a la fase aguda de la enfermedad, señala la investigación, encabezada por la Universidad de Washington en San Luis (EE.UU).

Esos trastornos incluyen ansiedad, depresión e ideas suicidas, así como trastorno por consumo de opiáceos, drogas y alcohol, alteraciones del sueño y de la cognición.

En general, el estudio señala que quienes habían pasado la covid-19 tenían un 60 % más de probabilidades de padecer problemas de salud mental que las no infectadas.

Los datos indican que, en comparación con los grupos de control sin ninguna infección, las personas que pasaron la covid-19 tenían un 35 % más de probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad y casi un 40 % más de experimentar depresión o trastornos relacionados con el estrés que pueden afectar al comportamiento y las emociones.

Esto coincidió con un aumento del 55 % en el uso de antidepresivos y del 65% en el benzodiazepinas, para la ansiedad.

Además, tenían un 41 % más de probabilidades de sufrir trastornos del sueño, un 80 % más de experimentar lo que se conoce como niebla mental (olvidos, confusión, falta de concentración) y un 46 % más de tener pensamientos suicidas.

En comparación con las personas que no habían pasado la enfermedad, los recuperados tenían un 34 % más de probabilidades de desarrollar trastornos por consumo de opiáceos y un 20% más de sufrir trastornos por consumo de sustancias relacionadas con el alcohol o las drogas ilegales.

Ziyad Al-Aly, el autor principal de la investigación, indicó que estos hallazgos «sugieren una relación específica entre el SARS-Cov-2 y los trastornos mentales».

El experto señaló que aún no saben con certeza a qué se debe ese vínculo; pero una de las hipótesis es que el virus pueda “penetrar en el cerebro y perturbar las vías celulares y neuronales, lo que provoca trastornos de salud mental».

