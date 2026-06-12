Canadá rechaza visado al futbolista ghanés Thomas Partey, procesado por violación en Inglaterra

El futbolista ghanés Thomas Partey no podrá ingresar a Canadá porque le negaron la visa.

Las autoridades de Canadá han rechazado el ingreso al país del futbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual y no podrá estar con la selección africana en el debut en el Mundial 2026 contra Panamá, comunicó la FIFA, confirmando una información de prensa este viernes 12 de junio de 2026.

"La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el gobierno canadiense", indicó la instancia este viernes.

La FIFA reiteró que "no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visados".

"Como en anteriores eventos de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe un visado y es admitido en el país", insistió.

En principio, Partey debería poder disputar los otros dos partidos de Ghana en el Grupo L del Mundial, contra Inglaterra y Croacia.

El proceso judicial pendiente en el Reino Unido

Partey será juzgado el próximo año por siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias de cuatro mujeres entre 2020 y 2022, cuando el futbolista jugaba en el Arsenal.

Partey, que se ha declarado no culpable de estos cargos, se incorporó al equipo londinense procedente del Atlético de Madrid en 2020 en un traspaso valorado en unos 45 millones de libras (61 millones de dólares).

Dejó el Arsenal en junio de 2025 para regresar a LaLiga, con el Villarreal, tras disputar 167 partidos con los Gunners.

Partey ha sido internacional con Ghana en más de 50 ocasiones y forma parte de la convocatoria del equipo africano para disputar el Mundial de Norteamérica 2026.