Los ocho convocados de La Tri que estuvieron en torneos de categorías juveniles desde 2022

Faltan dos días para el gran debut de Ecuador en el Mundial 2026. El domingo 14 de junio será la gran cita; la Tricolor se medirá ante Costa de Marfil por el Grupo E, y posteriormente se enfrentará a Curazao y Alemania.

Este viernes 12 de junio, La Tri publicó fotografías de ocho de los 26 convocados al Mundial que lucieron la camiseta de Ecuador en torneos juveniles desde 2022.

A continuación los jugadores que han lucido la camiseta de Ecuador en torneos juveniles:

Nilson Angulo:

Disputó con Ecuador el Mundial Sub-20 de Argentina 2023. El esmeraldeño se desempeña como extremo izquierdo y actualmente milita en el RSC Anderlecht de Bélgica. Su velocidad y capacidad de desequilibrio fueron claves para que la Tricolor alcanzara los octavos de final del Mundial juvenil.

Jeremy Arévalo:

Fue parte de la selección ecuatoriana que disputó el Sudamericano Sub-20 de 2025. El delantero participó en siete encuentros, acumuló 420 minutos y marcó dos goles. El atacante, nacido en España y de ascendencia ecuatoriana, juega actualmente en el VfB Stuttgart de la Bundesliga de Alemania.

Alan Minda:

Representó a Ecuador en el Sudamericano Sub-20 de 2023. El extremo derecho se encuentra actualmente en el Atlético Mineiro de Brasil, donde continúa consolidando su carrera internacional.

Denil Castillo:

Fue uno de los mediocampistas de Ecuador en el Sudamericano Sub-20 de 2023 y posteriormente en el Mundial Sub-20 de Argentina. En total disputó nueve partidos, jugó 810 minutos y marcó un gol. El volante de contención pertenece al FC Midtjylland de Dinamarca y destaca por su capacidad de recuperación y salida con balón.

Kendry Páez:

Fue una de las principales figuras de las selecciones juveniles de Ecuador. En el Sudamericano Sub-17 de 2023, disputado en Ecuador, fue subcampeón y registró nueve partidos y marcó dos goles, además de repartir seis asistencias. Posteriormente, con apenas 16 años, integró la selección que jugó el Mundial Sub-20 de Argentina 2023, donde actuó en cuatro encuentros y marcó un gol, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar en la historia del torneo.

Más tarde, participó en el Sudamericano Sub-20 de 2025, en el que disputó nueve partidos y anotó dos goles. En total, en torneos juveniles oficiales con la Tricolor suma 22 partidos, 1.860 minutos y cinco goles. El mediocampista ofensivo, también capaz de desempeñarse como extremo, pertenece al Chelsea de Inglaterra y en la actualidad juega cedido en River Plate de Argentina.

Yaimar Medina:

Fue una de las figuras de Ecuador en el Sudamericano Sub-20 de 2023 realizado en Colombia. Y en el Preolímpico Sub-23 de 2024 disputado en Venezuela se consolidó como el goleador sorpresa con tres goles. El futbolista es un extremo izquierdo y actualmente milita en el KRC Genk de Bélgica.

Pedro Vite:

Integró la selección ecuatoriana Sub-23 en el Preolímpico Sudamericano de Venezuela 2024, en el que participó en los cuatro partidos de la fase de grupos y registró 354 minutos, sin marcar goles, aunque aportó cuatro asistencias. El futbolista nacido en Babahoyo se desempeña como mediocampista ofensivo y actualmente milita en Pumas UNAM de México.

Joel Ordóñez:

No pudo disputar el Sudamericano Sub-20 de 2023 debido a que el Club Brujas no lo cedió para el torneo. Sin embargo, sí fue convocado para el Mundial Sub-20 de Argentina 2023, donde disputó los cuatro partidos de Ecuador, acumuló 331 minutos y no anotó goles. El defensor central, uno de los zagueros ecuatorianos con mayor proyección, pertenece al Club Brujas de Bélgica.

Partidos de Ecuador en el Mundial 2026

