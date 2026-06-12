El sacrificio detrás del Mundial: portero de Corea del Sur se perdió el nacimiento de su hija

La historia de Kim Seung-gyu que conmueve al Mundial

Mientras millones de aficionados siguen las emociones del Mundial 2026, una historia personal ha conmovido a los seguidores del fútbol.

El arquero surcoreano Kim Seung-gyu atraviesa uno de los momentos más especiales y difíciles de su vida: disputar una Copa del Mundo lejos de casa mientras su esposa daba a luz a su primera hija.

El dolor de perderse el primer encuentro con su hija

A sus 35 años, Kim Seung-gyu participa en la cuarta Copa Mundial de su carrera con la selección de Corea del Sur.

Sin embargo, la concentración y los compromisos deportivos le impidieron acompañar a su esposa, Kim Jin-kyung, durante el nacimiento de su primogénita. El guardameta tuvo que conformarse con conocer a su primogénita a través de la frialdad de una videollamada realizada desde su lugar de concentración.

"Lamento mucho no haber podido estar con mi esposa durante el parto. Quiero llevar buenos resultados a casa desde aquí", expresó el arquero durante una rueda de prensa.

Días después, volvió a referirse a la situación y reconoció sentirse apenado por no compartir ese momento junto a su familia.

El sacrificio de Kim Seung-gyu en el Mundial Foto: Molly Darlington

Una actuación heroica bajo los tres palos

Pese a la carga emocional que vive fuera de las canchas, Kim fue una de las figuras del debut de Corea del Sur en el Mundial 2026.

El experimentado portero realizó intervenciones decisivas en los minutos finales del encuentro ante República Checa, actuación que fue clave para sellar la victoria de su selección por 2-1.