El género musical más reconocido que ha salido de las calles de Jamaica captura perfectamente sus playas, sus ritmos y su manera tranquila de abordar la vida.

Cuando pensamos en reggae, muchas veces se nos vienen a la mente una colección de ritmos tropicales que nos llenan de calma, que mueven nuestro cuerpo con delicadeza y paciencia; pensamos en letras que en muchas ocasiones recalcan el valor de las cosas más sencillas de la vida, del amor y de la paz y de tomarse las cosas con calma; pensamos en las paradisíacas playas de Jamaica.

Aunque suena un poco estereotípico, la verdad es que el reggae está lleno de canciones que nos transportan a otros lugares, sitios mucho más tranquilos y libres de preocupaciones.

Aprovechemos entonces esas vibras caribeñas, esos ritmos carentes de prisa y esos sonidos tranquilizadores para relajarnos un rato con esta playlist que traemos el día de hoy. Aquí están todos aquellos sonidos que nos sacan, aunque sea por cinco minutos, de la realidad diaria para transportarnos a islas y playas lejanas, para disipar nuestras preocupaciones; aquí están temas como No woman, no cry de Bob Marley, You can get it if you really want de Jimmy Cliff, Verde, amarillo y rojo de Gondwana, y muchos otros temas.

Esta es una playlist que nos quita de la cabeza las ansiedades del momento y trae lo mejor de Jamaica a nosotros en forma de canciones: su música, sus atardeceres, su estilo de vida.

Spotify: Relajarse con Reggae

