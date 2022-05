Revelan la causa de muerte de Kailia Posey : esto dijo la familia

Ayer las redes sociales estallaron con la triste noticia sobre la muerte de Kailia Posey, quien a sus cinco años se convirtió en un meme viral por su peculiar expresión en el rostro. Logró su fama al aparecer en el popular programa estadounidense «Toddlers & Tiaras»

La madre de la joven confirmó su muerte a través de su cuenta de Facebook. «No tengo palabras ni pensamientos», comenzó diciendo.

«Una hermosa niña se ha ido. Dennos privacidad mientras lamentamos la pérdida de Kailia«, escribió Marcy Posey Gatterman

Recientemente la familia de Kailia en declaraciones al medio TMZ informó que la adolescente de 16 años se habría suicidado

“Aunque era una adolescente consumada con un futuro brillante por delante, desgraciadamente en un momento impetuoso, tomó la precipitada decisión de acabar con su vida terrenal”, señaló la familia

Estas declaraciones se dan después que varios medios de comunicación manifestaran que la joven habría estado involucrada en un fatal accidente de tránsito en Washington, Estados Unidos.

El pasado 20 de abril, Kailia celebró su cumpleaños número 16 y compartió una publicación en Instagram con sus seres queridos para celebrar la ocasión.

an icon is gone 💔 RIP #KailiaPosey pic.twitter.com/BQSupFgE2h