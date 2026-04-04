Un conductor borracho fue detenido mientras manejaba un camión de gas en Quito

El conductor de un camión de gas fue detenido en Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que se realizó un operativo de control el 3 de abril de 2026 en Quito y allí se detectó a un conductor que transportaba 76 cilindros de gas en estado de ebriedad.

Los agentes que realizaron la prueba de alcoholemia al conductor del camión confirmaron que tenía 2,05 gramos de alcohol por litro de sangre. Es decir superó los límites legales y la infracción es más grave al tratarse de un vehículo de carga potencialmente peligrosa.

Según la ley, en el caso de conductores de transporte comercial o de carga, el límite permitido es de apenas 0,1 gramos por litro de sangre, una cifra que el conductor sobrepasaba más de veinte veces. Razón por la que fue detenido.

De acuerdo a la ley vigente, cuando un conductor supera los 1,2 gramos por litro, la pena incluye multa equivalente a tres salarios básicos, suspensión de la licencia por 60 días y hasta 30 días de privación de libertad.