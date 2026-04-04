Irán alerta a la ONU sobre riesgos de radiación tras ataques nucleares

La lluvia radiactiva acabará con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, pidió al organismo prestar atención a los riesgos de radiación derivados de los ataques contra instalaciones nucleares en su país.

La solicitud fue enviada mediante una carta dirigida al secretario general António Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad.

Preocupación por la central de Bushehr

Uno de los principales focos de preocupación es la central nuclear de Bushehr, donde un proyectil impactó cerca de sus instalaciones.

El ataque dejó una persona fallecida y daños en un edificio, aunque hasta el momento no se han reportado fugas radiactivas, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Acusaciones de violación al derecho internacional

En su comunicación, Iravani calificó los ataques de Estados Unidos e Israel como ilegales y contrarios al derecho internacional.

Además, los señaló como un “crimen de guerra” y un acto de “terrorismo de Estado”.