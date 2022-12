Revisión técnica vehicular se podrá realizar hasta el 29 de diciembre

La revisión técnica vehicular y matriculación en Quito se podrá realizar hasta este 29 de diciembre de 2022.

Aproximadamente 34.000 vehículos todavía no cumple con esa obligación, según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). No obstante, de los 302.000 automotores revisados, 9.600 reprobaron y deberán realizar el proceso cancelando una multa de 50 dólares.

Lety Andrade, coordinadora general de matriculación, asegura que hay turnos y disponibilidad en todos los centros del Distrito Metropolitano de Quito.

Además, recalcó que si no se cumple con la revisión técnica vehicular y matriculación deberán cancelar una multa de aproximadamente 100 dólares. La multa por no realizar la revisión técnica en todo el año (multa de convocatoria) es de 50 dólares, mientras que por no realizar la matrícula en el mes correspondiente (multa de calendarización) es de 25 dólares.

La multa por no realizar la RTV en todo el año, multa de convocatoria, es de $50.00, mientras que, si no matricula en el mes correspondiente se generará la multa de calendarización, $25,00. pic.twitter.com/f4cYh1MAmh — AMTQuito (@AMT_Quito) December 27, 2022

Andrade también explicó que la revisión de placas es una disposición de la Agencia Nacional de Tránsito, la cual se encuentra entregando regularmente las placas metálicas. Ella advirtió que los ciudadanos pueden circular con la identificación provisional siempre y cuando tengan el permiso vigente.

Revisa también: