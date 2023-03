Richard Calderón muestra su apoyo a Jackson Rodríguez tras lesión

Richard Calderón, centrocampista del Orense S.C., se refirió a través de una carta difundida en redes sociales a la lesión que tuvo Jackson Rodríguez en su último cotejo. En el mensaje mostró su total apoyo a su compañero de profesión y deseó que tenga una buena recuperación.

Rodríguez sufrió una luxo fractura de tobillo y fractura de peroné. El hecho ocurrió en los primeros minutos del partido entre Orense S.C. y Emelec que fue disputado en el estadio 9 de Mayo el pasado domingo 5 de marzo en Machala como parte de la segunda fecha de la LigaPro.

El mensaje de Calderón menciona:

“Amigo Jackson lo siento mucho por lo sucedido anoche, espero te recuperes pronto y regreses con más fuerza que nunca y sigas demostrando tus condiciones, he pasado por momentos similares y se lo difícil que es ,no son horas buenas para ti y tampoco son para mí, agradezco tu sencillez para recibir mi mensaje y te felicito por tu madurez para entender que desafortunadamente nuestra profesión tiene este tipo de situaciones que conllevan a estos malos momentos, la gente que me conoce sabe que nunca haría daño a un colega de profesión, como te mencione estoy para lo que necesites y de todo corazón espero te recuperes lo más pronto posible y cuando regreses a las canchas seré un hincha más deseándote lo mejor.

Richard Calderón”

La Familia Orense está contigo, Jackson. Pronta recuperación 🙏 https://t.co/LUcAipeh7N — Orense Sporting Club (@Orense_SC) March 6, 2023

En redes sociales circula un video del instante en el que ocurrió el siniestro. En un intento por ganar el balón, Calderón ejecutó una barrida. Rodríguez también llegaba al esférico cuando su tobillo se atascó entre el césped y el pie de su rival, acto que provocó la fractura.

El jugador del equipo del Astillero salió del campo de juego en una ambulancia. Por esta acción, Calderón fue expulsado.

A la casa de salud en la que se encuentra Jackson Rodríguez han llegado varias figuras del fútbol ecuatoriano a mostrar su apoyo. Miller Bolaños y Edgar Lastre se tomaron varias fotografías durante su visita.

#PorEmelec Fractura de tibia y peroné a Jackson Rodríguez , Dirigentes de EMELEC llaman a Guillermo Lasso para que revele el tratamiento para recuperarse en 2 días #Emelec pic.twitter.com/rW0caWgwUK — Lennone (@LuchoBarrezueta) March 6, 2023

