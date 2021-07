Richard Carapaz emociona al país con sus grandes actuaciones

Richard Carapaz es el único ciclista de la historia en alcanzar el podio en las tres competencias ciclisticas más importantes del mundo y el oro en unas olimpiadas. Para periodistas de esta disciplina, Carapaz ya se consagró como uno de los cinco mejores ciclistas del mundo.

En menos de una semana, Richard Carapaz, el responsbale de nuestras últimas alegrías, nos hacía vivir un momento histórico en los Juegos Olímpicos.

Lo que para nosotros es la segunda medalla de oro olímpica de nuestra historia, para el ciclismo de Richard Carapaz es consagrarse, cerrar dudas, definirse como uno de los mejores ciclistas de la historia de Latinoamérica y de los cinco del mundo.

Carapaz , con este último triunfo ha dejado de ser sólo un ciclista de montaña, y se ha definido con un deportista completo.

Mario Sábato, quien lo identificó en el 2015 cuando ganó la Vuelta de la Juventud en Colombia, lo acompañó con su narración hasta el giro de italia y festejó como nadie su oro olímpico, dice que Carapaz ya es garantía de éxito.

«Si Richard hoy dice sabes que no corre nunca más en bicicleta quedará igual por siempre en la historia como uno de los mejores ciclistas de la historia latinoamericana sin duda. Tal vez el internamente sabe que que lo que le falta para hacer de lo mejor no solo de la historia no sólo latinoamericana sino a nivel mundial es ganar un Tour de France», señala Sábato.

Más detalles en el siguiente video: