‘Estoy aquí para dar pelea; vamos a intentarlo hasta Roma’ la reacción de Richard Carapaz luego de la etapa 16. El ciclista ecuatoriano volvió a demostrar su grandeza como competidor. El ‘Mijín logró ubicarse en el top 3 del Giro de Italia, tras una gran carrera en la jornada del 27 de mayo del 2025.

Carapaz, del equipo EF Pro Cycling, ocupa el tercer puesto en la clasificación general, a 0:31 segundos del líder, el mexicano Isaac del Toro, del UAE. Simon Yates, del Team Visma, es segundo a 0:26 del ciclista azteca, que sufrió mucho durante la etapa 16, que se corrió entre Piazzola sul Brenta y San Valentino (Brentónico). Fueron un total de 203 kilómetros, con un desnivel de 4.900 metros.

El ‘Mijín’ llegó en cuarto lugar en la jornada del día, a 01:10 del ganador de la etapa 16, el italiano Christian Scaroni, del equipo Astana. Carapaz llegó a meta antes que Del Toro y de Yates y por ello pudo escalar una clasificación en la general.

Luego de los extenuantes 203 kilómetros, el ciclista nacional contó sus sensaciones hacia el futuro. «Era una etapa clave, aquí en el Giro. Era muy importante para nosotros. Tenía las piernas (sic) y debía intentarlo. Esperé el momento justo», dijo Carapaz.

Según el líder del EF Pro Cycling, «el Giro está ahí y no dejaremos de intentarlo». En la víspera, Carapaz señaló la importancia de obtener un buen resultado en la etapa 16 y lo logró.

«Me he levantado cuando me he caído. Una y otra vez. Estoy aquí para dar pelea. No me voy a rendir. Vamos a intentarlo hasta Roma», dijo el pedalista carchense.