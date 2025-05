¡GIGANTE! Richard Carapaz gana la etapa 11 del Giro de Italia

Actualizado 10: 42

Richard Carapaz gana la etapa 11 del Giro de Italia. El ciclista ecuatoriano se impuso en el día de competencia que fue desde Viareggio a Castelnovo ne’ Monti, de 186 kilómetros de distancia. A falta de nueve kilómetros para la llegada a la meta, ‘Richie’ se desmarcó del grupo para imponerse en una victoria fundamental para sus intenciones de ganar el Giro 2025.

Carapaz se movió de forma espectacular y llegó a la meta con un tiempo de 04:35:20. El líder de la clasificación general, el mexicano Isaac del Toro llegó a 10 segundos del crédito ecuatoriano, al igual que Giulano Ciccione, que llegó con el mismo tiempo.

🔻 El Jaguar strikes for the first time! A solo ride against the peloton, and the former Olympic Champion is victorious on the Giro d'Italia once again!



🔻 El Jaguar graffia per la prima volta in questo Giro! L'assolo del Campione Olimpico mette in scacco il gruppo e… pic.twitter.com/5LlSoyJqNs