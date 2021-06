Richard Carapaz gana la quinta etapa de la Vuelta a Suiza

El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso este jueves en el alto de Leukerbad, en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza. Así se enfundó el maillot de líder que arrebata al holandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), a falta de tres jornadas para el final.

La quinta etapa, de 172 kilómetros, discurrió entre Gstaad y el alto de Leukerbad, con un recorrido que incluyó cuatro puertos, uno de primera categoría.

La jornada comenzó con una primera fuga en la que se metió el holandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix). Aguantó hasta que quedaban unos 30 kilómetros a meta, momento en el que no pudo mantener el ritmo de del pelotón.

Junto a Van der Poel rodó en ese grupo de cabeza mucho tiempo el español Sergio Samitier (Movistar), que junto al austríaco Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious) mantuvo viva la ilusión de la fuga. Pero a falta de 27 kilómetros para meta fueron alcanzados por el pelotón.

Fue entonces cuando el colombiano Esteban Chaves (BikeExchange) y el holandés Antwan Tolhoek (Jumbo-Visma) quisieron su cuota de protagonismo. Fue una fiesta en la que se coló el danés Jakob Fuglsang (Astana Premier Tech), que demostró su confianza para iniciar la escalada en solitario. A poco más de cinco kilómetros del final inició el último puerto a Leukerbad, de primera categoría.

