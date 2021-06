El ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, encabezará el Team Ineos-Grenadiers en su participación para el Tour de Suiza 2021. El equipo enfrentará el evento de ocho etapas, próximo a desarrollarse entre el 6 al 13 de junio del 2021.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Team dio a conocer su plantilla internacional para la competencia, el cual cuenta con figuras del ciclismo aparte del ecuatoriano. Sebastián Henao, Rohan Dennis, Edward Dumbar, Michał Goła, Pavel Sivakov y Luke Rowe formarán parte del equipo.

