Richard Carapaz no participará en el Mundial de Ciclismo. El pedalista carchense hizo conocer su decisión de no competir con los otros 13 deportistas ecuatorianos en la competencia que se realiza desde el domingo 22 de septiembre en Zúrich, Suiza.

¿Cuál fue el motivo del alejamiento de Carapaz? Mediante un comunicado en sus redes sociales, el campeón olímpico de ciclismo en 2021, adujo situaciones personales. Carapaz no pudo entrenarse de forma idónea, pues su hija tuvo un problema de salud.

«En las últimas horas me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida de emergencia. Afortunadamente la cirugía salió bien», escribió Carapaz.

El ciclista expuso en su carta que, ante su emergencia familiar, no pudo entrenarse de forma idónea. «Mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física, ni mentalmente. Por este motivo he tomado la decisión de no participar en el Mundial de Zúrich».

Richard Carapaz no participará en el Mundial de Ciclismo. Él añadió: «representar al Ecuador es una de las responsabilidades más grandes que tengo como deportista. Sin embargo, todos somos humano». El líder del EF Pro Cycling agregó que en la vida hay circunstancias que trascienden al deporte. «La salud de mi familia es prioridad».

En esta temporada, el ‘Mijín’ se alzó con el Premio de Rey de Montaña del Tour de Francia y quedó en cuarto lugar en la Vuelta a España. No fue incluido por la Federación de Ciclismo para representar a Ecuador en los Juegos Olímpicos de París, pese a que era el campeón vigente en la ruta.

