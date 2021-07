Richard Carapaz se mantiene en pelea tras la etapa 16

El ecuatoriano Richard Carapaz intentó rescatar unos segundos al final de la etapa 16, pero sus rivales reaccionaron a tiempo para impedirlo.

Así, Richard Carapaz se mantuvo en el cuarto lugar de la clasificación general del Tour de Francia, en una jornada que no tuvo cambios entre los favoritos.

El austríaco Patrick Konrad logró la victoria en Saint-Gaudens la victoria más importante de su carrera, tras lograr una fuga de 36 kilómetros.

El esloveno Tadej Pogacar, por su parte, conservó el maillot amarillo.

A stage bookended by attacks. @RichardCarapazM was alive to the danger and a late split on stage 16. He remains fourth overall.@kwiato had a good crack at getting into the break earlier but his move was unable to stick #TDF2021 pic.twitter.com/BsxNTV3Vvv