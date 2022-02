Richard Carapaz sufrió caída en competencia Etoile de Besseges

El ecuatoriano Richard Carapaz sufrió una caída en la tercera etapa de la Etoile de Besseges.

Carapaz, integrante del equipo Ineos, estaba entre los integrantes de la cabeza de carrera cuando sufrió el accidente.

Ocurrió en una bajada, a poco menos de 8 kilómetros de meta, cuando resbaló y fue hasta la cuneta.

Personal médico del equipo británico le brindo atención inmediata, con lo que pudo terminar la etapa.

On the final descent at #EtoileDeBesseges we've seen @RichardCarapazM come down on the slick surface.



The Grenadier is standing up with his bike, receiving medical attention. We'll provide further updates after the finish. pic.twitter.com/Uwe2JuMxm8