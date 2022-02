Richard Carapaz supera el Covid 19 y correrá el Campeonato Nacional

El ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en ruta, participará en el Campeonato Nacional de Ciclismo una vez superado el covid-19 que le obligó a retirarse en el reciente Tour de Provenza.

«La Locomotora del Carchi» viajará a Ecuador en las próximas horas para competir en los Nacionales que se disputarán desde este jueves hasta el próximo domingo 20.

Great news! 🇪🇨@RichardCarapazM will be racing on home roads at the Ecuadorian national championships this week!



He will take on the Time Trial (Feb 18) and Road Race (Feb 20) 👏 pic.twitter.com/5frdjDoPDK