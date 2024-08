Richard Carapaz mantiene el cuarto puesto en la Vuelta a España. El crédito nacional ocupó el lugar 23 en la etapa 13 de la grande del ciclismo en la mañana del 30 de agosto de 2024. En la carrera del día, el canadiense Michael Woods del equipo Israel logró la victoria.

Carapaz llegó a 11:52 del vencedor. En tanto, el líder de la clasificación general Ben O’Connor completó un tiempo de 12:49 y llegó a la meta en el lugar 33. Delante de él llegaron Primoz Roglic, Enric Más y el mismo Carapaz, por lo cual sus tres perseguidores pudieron descontarle minutos.

Roglic, por ejemplo, está a 01:21 de O’Connor, mientras que el español Mas se puso a 03:01. Carapaz, en tanto, quedó a 03:13 del puntero, con lo cual aún mantiene la esperanza de seguir peleando por la corona. Carapaz quedó a 12 segundos de alcanzar a Mas, que ocupa el tercer lugar en el podio.

Richard Carapaz mantiene el cuarto puesto en la Vuelta a España. La competencia continuará la mañana del sábado 31 de agosto. Es una prueba de media montaña entre las localidades de Villafranca del Bierzo y Villablino. Son 205 km de recorrido. En cambio, el domingo 1 de septiembre, en la etapa 15 , habrá una prueba de montaña de 143 kilómetros.

