«Esta comisión por más técnica que sea no ha recogido los aspectos relativos a los actores de la Seguridad Social, por tal no es una propuesta institucional, no tiene el aval de muchos de los que aportamos», dijo Richard Gómez, vocal de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

En entrevista para Teleamazonas de este viernes 14 de julio del 2023, Gómez sostuvo que la comisión nunca los convocó para tratar las nuevas propuestas y expresó sus deseo porque el nuevo Gobierno y la nueva Asamblea los tome en cuenta para crear una reforma a la ley que sí tenga aceptación y «establezca responsabilidad», dijo.

«No nos pueden cargar el peso de la crisis cuando no somos los culpables de que este fondo de pensiones se haya ido deteriorando, de que el Estado no haya pagado el 40% como dispone la Constitución», manifestó el vocal.

Gómez resaltó que desde el sector de los afiliados no se oponen a que haya cambios. Al contrario, dijo, «buscamos mejorar la institución». Y en ese sentido considera que se debería crear políticas laborales que inserten nueva mano de obra al sector formal y que pueda aportar a la Seguridad Social.

Por otro lado, dijo también, que se debe trabajar en el cambio de apreciación que tienen las personas, especialmente los jóvenes, sobre la Seguridad Social. «La gente no quiere afiliarse al IESS porque no siente un beneficio del IESS», enfatizó.

En este sentido, aseguró, que trabajan en la compra de ambulancias y la repotenciación de algunas casas de salud. Sin embargo, «todavía hay hospitales que no están rindiendo en función de lo que la ciudadanía demanda», dijo Gómez.

En cuanto al número de aportaciones, Gómez considera que «es una manera de disfrazar el hecho de que no se habla de los años de aumento para acceder a la pensión, pero al sumarte cinco años más de aportación, te está sumando necesariamente cinco años más de trabajo».

«Prácticamente es un engaño y creo que es una posición muy sesgada del señor Augusto de la Torre», agregó el vocal.

Ante esta y otras propuestas de la reforma al sistema de pensiones del IESS, Gómez dijo que si el nuevo Gobierno no toma una posición; «nos corresponde a la sociedad organizada, a esos más de 3 millones de asegurados, tomar una postura y presionar, de alguna manera, para que se logre establecer una comisión de alto nivel, que debería salir por Decreto ejecutivo, donde discutamos este tema seriamente».

Finalmente, Gómez explicó que si el Estado continúa pagando el 28% del 40% que le corresponde anualmente «por lo menos tendremos un fondo de pensiones para pagar a los jubilados unos 6 o 7 años más», y en este sentido añadió que la reforma «no sería urgente».

