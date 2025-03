Estos son los riesgos de automedicarse al presentar síntomas gripales

Actualizado 22:00

Redacción Teleamazonas.com |

Los cambios de clima y las lluvias constantes propician un aumento en la proliferación de virus respiratorios, lo que ha llevado a un incremento en los casos de gripe y otras enfermedades similares. Con la llegada de temperaturas más frías y la alta humedad, los virus encuentran un ambiente apto para su propagación, afectando a una gran parte de la población.

Ante esta situación, muchas personas optan por automedicarse con el fin de aliviar los síntomas gripales de manera rápida, sin considerar los riesgos que esto conlleva. Evelyn Carrión, médico general, indica que en la época de cambio estacional «hay un aumento de los cuadros respiratorios y al no existir medidas de protección estos se incrementan».

Añade que hasta este martes 25 de marzo del 2025, la mayor parte de procesos respiratorios que se presentan son por virus de influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, rinovirus, entre otros. Estos virus presentan síntomas como fiebre, dolor de cabeza o congestión nasal, etc.

Ante estos cuadros, muchas personas recurren a medicamentos de venta libre sin consultar a un médico. Sin embargo, esta costumbre puede traer consigo serios riesgos para la salud. Según Carrión, al ser ser cuadros virales auto limitados «no se debe administrar antibióticos» ya que se podría provocar una resistencia bacteriana al usarlos sin autorización médica.

Además, indica que no se debe administrar antitusígenos, ni antigripales, sobre todo en población pediátrica. En estos casos se puede enmascarar posibles complicaciones como procesos respiratorios bajos, como neumonía.

La médico indica que cada persona tiene un organismo diferente, por lo tanto, un medicamento que resulta inofensivo para una persona puede causar reacciones alérgicas o efectos secundarios graves en otra. «La automedicación puede desencadenar desde erupciones cutáneas hasta problemas cardiovasculares en personas con condiciones preexistentes», precisó.

Según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, “los antigripales no curan, no previenen las infecciones respiratorias, tampoco disminuyen el tiempo de infección». Entonces una persona que toma un antigripal solo siente un alivio temporal de los síntomas, pero no se cura.

Por ello, recomienda a la población evitar la automedicación, a fin de prevenir complicaciones y el riesgo de mortalidad. Por ejemplo, en el caso de los pacientes afectados con el virus de la influenza AH1N1 o dengue los síntomas pueden ocultarse y aparecer con mayor gravedad.

