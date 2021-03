La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps-Agua de Quito) alerta a la ciudadanía sobre el robo de medidores en domicilios. Desde enero ha recibido 1225 pedidos de reposición por esta causa. Solo en el sector de San Diego, la madrugada del 18 de marzo se reportó el robo de 20 medidores.

Agua de Quito hace un llamado a la ciudadanía a no comprar medidores a terceros ya que no tienen ninguna utilidad. De igual manera, recuerda que todos los servicios que ofrece son canalizados a través de sus oficinas de atención al cliente y recaudación. Por ello hace un llamado a no caer en engaños sobre cobros a domicilio.

Cada propietario debe reportar el delito y solicitar la reposición de los medidores a través del 1800 24 24 24; en las agencias Matriz, Condado y Quicentro Sur; o en las redes sociales @aguadequito en Twitter y Facebook y @aguaquito en Instagram. Únicamente requiere indicar el número de cuenta.

Una vez reportado, el cliente está autorizado a realizar una conexión directa para mantener el servicio y evitar el desperdicio del líquido vital, mientras se instala el nuevo medidor. El costo de este instrumento es 33.50 dólares (correspondiente a conexión de media pulgada) y se paga a través de la planilla de agua potable.

Jairo Terán, funcionario del Laboratorio de Medidores, informó que cuando Epmaps retira un medidor por falla, deja uno de repuesto. “Nuestro personal está perfectamente identificado y para seguridad del cliente dirá su nombre y número telefónico para que se corrobore la información”. Noticias Quito

