Rock solo en español

El sonido del rock al sur de la frontera es igual de potente, poderoso y revolucionario como el de cualquier otro país.

El rock en español no tiene nada que envidiarle a su contraparte al norte de la frontera. Es cierto que son más sonados los artistas anglo, pero eso no significa que aquí en Latinoamérica no tengamos una buena cantidad de exponentes del género que lo dejan por lo alto, que nos llenan de ganas de mover la cabeza, zapatear hasta más no poder y gritar a todo pulmón: desde Juanes hasta Café Tacvba, desde Los Enanitos Verdes hasta Zoé… Nuestro rock está lleno de leyendas y de buena música.

No hay necesidad de ir a gastar dinero en cerveza y papitas en un bar para disfrutar de lo mejor del rock en español. Todo lo que tiene que hacer es darle PLAY a nuestra playlist con los mejores sonidos del rock en nuestro idioma.

Rock en nuestro idioma

Una colección con todos esos éxitos populares que todos hemos escuchado y que, en algunos casos, incluso nos sabemos de memoria: aquí está la voz seductora de Andrés Calamaro cantando Mil horas , la melodía movida de La mosca tse-tse en su canción Para no verte más , la vibra ochentera y política de Los Prisioneros que se siente cuando preguntan “¿por qué no se van del país?”, la rabia palpable en cada palabra que suelta Molotov en Frijolero . ¡Este es el poder del rock en español!

Con sonidos de todo el continente, esta es tan solo una muestra del sonido estridente del rock en nuestro idioma.

