El legendario exdelantero brasileño Ronaldinho Gaúcho aseguró que no acompañará a su selección en la Copa América 2024 de Estados Unidos porque considera que al equipo le falta «alegría, garra y entrega”.



«Las cosas no están yendo bien. Está faltando garra, está faltando entrega, está faltando todo», afirmó el exjugador del París Saint-Germain y del FC Barcelona en una entrevista con el canal de Youtube ‘Cartoloucos‘ divulgada este viernes 14 de junio del 2024.



Por ello, el astro brasileño adelantó que ha decidido no ver ningún partido de la ‘Canarinha’ en la Copa América, que se disputará entre el jueves 20 de junio y el domingo 14 de julio en Estados Unidos.



«Está faltando todo: garra, alegría… Le falta jugar bien, por lo que no voy a ver ningún partido», insistió para sentenciar con un “voy a abandonar a Brasil«.

Ronaldinho, hoy con 44 años, ganó con la selección brasileña el Mundial FIFA de Corea y Japón en 2002 y también la Copa América de Paraguay en 1999, tras vencer en la final a Uruguay por 0-3, con dos goles de Rivaldo y otro más de Ronaldo Nazário.



Pese a sus críticas al juego del equipo dirigido por Dorival Júnior, consideró que el extremo del Real Madrid Vinícius Júnior, líder de la actual Canarinha, que no cuenta con Neymar por lesión, «merece» ganar el Balón de Oro de este año.



Brasil debutará en la Copa América el próximo día 24 ante Costa Rica, en Los Ángeles, y después se enfrentará a Paraguay y Colombia, en el Grupo D.



La pentacampeona del mundo busca su décima Copa América, después de firmar un 2023 para el olvido, con más derrotas (5) que victorias (3), algo que no ocurría desde 1963.



En enero asumió las riendas de la absoluta el veterano Dorival Júnior, quien hasta ahora lleva un balance de dos victorias ante Inglaterra (0-1) y México (2-3), y dos empates contra España (3-3) y Estados Unidos (1-1), en los cuatros amistosos que ha dirigido. EFE

