Daniel Salcedo habría entregado 150.000 dólares a funcionarios judiciales

Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria, procesado en el caso Metástasis y figura clave en el caso Purga, confesó haber entregado 150.000 dólares a funcionarios judiciales a cambio de favores.

Este domingo 12 de mayo del 2024 se conoció que Salcedo rindió su versión libre y voluntaria y dio detalles sobre los presuntos actos de corrupción perpetrados dentro de la Corte Provincial del Guayas.

«Es una trama de corrupción por parte de la Corte Provincial del Guayas a la que todos hemos sido expuestos porque para suspender audiencias o manejo de sentencias nos han cobrado valores y sumas entregadas y solicitadas en efectivo para poder conseguir dichas cosas», señaló Salcedo.

En su versión también involucró a Mayra Salazar y Fabiola Gallardo, exrelacionista pública y expresidenta de la Corte del Guayas, respectivamente. Él detalló lo ocurrido en el 2020 cuando comenzó a enfrentar procesos judiciales. Para aplazar juicios en su contra, Mayra Salazar le habría ofrecido ayuda para suspender las causas penales.

«Mayra me presentó a Fabiola Gallardo y me comentó que podría ayudarme revisando mi caso y viendo que estaba sin fundamentos a una inocencia, me preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar por la ayuda«, consta en la versión, que ahora reposa en el expediente de investigación de Fiscalía.

Además, allí se menciona que él le respondió a Salazar: «Le contesté el valor de 150.000 dólares. Esto es, 50.000 dólares para cada juez y 50.0000 para Fabiola«.

Salcedo ofreció entregar información a las autoridades sobre los operadores a cambio de protección para él y su familia. Él pide a la Fiscalía ingresar al Programa de Protección a Víctimas y Testigos. Además solicita beneficios para su hermano Noé, quien actualmente está recluido en la cárcel de Cotopaxi.

En los chats extraídos dentro del caso Metástasis, Daniel Salcedo figura con el alias ‘Benito’ y era el supuesto encargado de planificar estrategias ilegitimas en el sistema de justicia para obtener beneficios para el narcotraficante Leandro Norero.

Fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayas, el 13 de abril de 2024. Salcedo se encontraba recluido en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, en Latacunga.

