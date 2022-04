Bizarrap estrena este lunes la esperada sesión #23, con Paulo Londra como protagonista. De acuerdo con la promoción del sencillo, el rapero cordobés le pidió al productor argentino que le reserve el número en referencia al mítico de Michael Jordan, del cual Londra es muy fanático, incorporando referencias al basquetbol en su último sencillo llamado ‘Plan A’.

“Era para decirte si, nada, si te pinta que hagamos un BZRP Session, de cheto. No sé si es mucho pedir, pero quería reservar el número 23, si se puede. Si no, todo bien. Pero avisame qué onda. Saludos, negro”, se lo escucha decir a Londra en un mensaje de voz de WhatsApp. “Obvio. Obvio que te reservo el 23. Lo hacemos cuando vos quieras y lo sacamos #23″, fue la respuesta del productor en aquel momento.

Como desafío, el Bizarrap les dijo a sus seguidores que sacaría el tema si es que una publicación de Instagram llega o supera los 23 millones de comentarios. La misión se cumplió y anunció que a las 19:00 horas lanzaría la Music Session #23 en su canal de Youtube.

A las 19 horas de este lunes, finalmente, el canal de YouTube de Bizarrap habilitó la tan esperada colaboración entre ambos, algo que vienen cocinando desde noviembre de 2019, según unos mensajes que reveló el productor en su Instagram. Usuarios en redes sociales que ya escucharon la canción aseguran que este tema sirvió para que Paulo Londra se desahogue. Esto dado su regreso a la música luego de una batalla judicial con su anterior sello discográfico, ‘Big Ligas’.

“Porque siento que yo alguna vez me perdí / Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui”, dice antes del estribillo. Y explota el tema: “Siempre bendecido / aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío / Eso no me importa, yo sigo en lo mío / la gente sabe cómo soy y por eso está conmigo”.

Fuente | Bizarrap Music Session/