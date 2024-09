Saúl ‘Canelo’ Álvarez defiende sus títulos ante Édgar Berlanga. La pelea se realizará el sábado 14 de septiembre de 2024. ´Canelo‘ expone los tres cinturones que lo acreditan como campeón mundial supermediano de las tres asociaciones.

La Arena T-Mobile será el escenario para este combate estelar en el que ‘Canelo’ Álvarez no solo tratará de retener los fajos del Consejo Mundial de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, sino que buscará quitarle la etiqueta de invicto al ‘Elegido’ Berlanga.

Reconocido por su estilo intenso, frontal y agresivo, Berlanga intentará destronar a un Álvarez, que tiene entre sus virtudes una sólida defensa y un contragolpe demoledor.

Semanas antes de la pelea, Berlanga comenzó a encender los ánimos al definir al ‘Canelo’ Álvarez como «el cobarde más grande del boxeo» por no haber concretado aún una pelea con el estadounidense David Benavidez.

It's 🇲🇽 vs 🇵🇷 on Saturday 9/14 as Unified Super Middleweight World Champion @Canelo battles unbeaten hard-hitting @EdgarBerlangaJr, live on PBC PPV on @PrimeVideo from @TMobileArena!



Plus, WBA Middleweight World Champion @Laraboxing takes on two-division world champion… pic.twitter.com/SOcBuPVvDf