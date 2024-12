La presentación del grupo de Hip – Hop, Mugre Sur, en el Quitofest ha generado polémica. El grupo tuvo su show en el Quitofest usando una imagen de cartón del presidente Daniel Noboa. Esta fue colgada con la cabeza cubierta con un plástico negro. Y esto ha generado reacciones en el Concejo Metropolitano y en la Asamblea Nacional.

Jorge Cisneros, el secretario de Cultura del Municipio capitalino, recibió el apoyo del alcalde, Pabel Muñoz. El funcionario se pronunció sobre los hechos: «el arte genera justamente estas dinámicas. Es un grito, una forma de manifestación artística que se le está diciendo a la ciudadanía, al poder. Y para eso es el arte también», dijo.

Cisneros explicó que como organizadores del evento no controlan ninguna de las presentaciones de los grupos. «Nosotros no tenemos un control previo ni censura previa. No hacemos audiciones y tampoco controlamos lo que suceda o no dentro de un espacio», dijo al respecto.

A pesar de un pedido de ocho concejales para que se informe en la sesión de este martes 9 de diciembre sobre los hechos, el Alcalde Muñoz dijo que no permitirá que se politice el tema. Cisneros fue más cauto. «Nosotros somos muy respetuosos de los contenidos. Un concierto de rock, que tiene estos matices, tiende a generar estas dinámicas y estas posiciones. Algunas son políticas, otras no».

El tema también ya llegó al legislativo. La legisladora Inés Alarcón envío un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz. Allí solicitó que en la sesión prevista para el jueves 12 de diciembre del 2024 el tema sea tratado y debatido en el pleno.

El tema está previsto tratarse en la sesión 989. «Debate y aprobación respecto a la resolución del Pleno de la Asamblea que rechaza todas las expresiones y actos de odio en eventos culturales realizados en el Distrito Metropolitano de quito», concluye el documento.

