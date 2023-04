Sentencian a guevaristas por presunta trata de personas

Tres activistas sociales del Movimiento Guevarista fueron sentenciados por presunta trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. Este 14 de abril de 2023, un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables a Omar C., Carlos C. y Gabriela G. También ratificó la inocencia de otras seis personas.

En un comunicado, la Fiscalía anunció que en base a sus pruebas, los jueces resolvieron que Omar C. sería el autor del delito y lo sentenciaron a 16 años de prisión. Carlos C., fue sentenciado a 13 años como coautor y Gabriela G. recibió una condena de 5 años y 4 meses como cómplice.

Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados también deben pagar una multa. Omar C. tiene que pagar 300 salarios básicos (135 mil dólares). Mientras que Carlos C. y Gabriela G. deberán cancelar 100 salarios básicos (45 mil dólares) cada uno.

En la audiencia de juicio, el Tribunal, conformado por los jueces Fanny Altamirano, Daniel Tufiño y Luis Fuentes, también ratificó la inocencia de 6 personas: Ernesto F., Silverio C., Nelly Y., Juan B., Alexis M. y Cristian C.

El Movimiento Guevarista rechazó la sentencia. En redes sociales, simpatizantes del movimiento aseguran que Omar C., Carlos C., y Gabriela G. son inocentes. También dicen que los tres activistas han sido «injustamente procesados y condenados» y que no descansarán hasta que sus compañeros sean libres.

La investigación de Fiscalía

La Fiscalía dijo en un comunicado que en los siete días que duró la audiencia, se presentaron varias pruebas como testimonios de varias víctimas, certificados de movimientos migratorios, oficios y otros informes. Los documentos, dice la institución, probarían que el grupo tenía «el objetivo de reclutar ciudadanos con fines armados».

Fiscalía aseguraba que los ahora sentenciados coordinaron acciones para llevar a varias víctimas hasta Arauca, en Venezuela. Allí, dice, se planificaba entregarlos a las órdenes de alias «El Paisa», un hombre al mando del grupo disidente denominado “Segunda Marquetalia”.

Los procesados fueron detenidos la madrugada del 19 de mayo de 2022, en un operativo simultáneo en Imbabura, Pichincha y El Oro. El operativo se hizo tras varios meses de investigación.