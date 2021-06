El excapitán del Real Madrid, Sergio Ramos, lanzará en Madrid (España) un nuevo negocio. Se trata de la cadena de gimnasios alemana ‘John Reed’, que abrirá su primer establecimiento en la ciudad muy pronto y de la mano del futbolista.

«Finalmente llegamos a Madrid con un concepto especial y único en colaboración con la leyenda del deporte Sergio Ramos”, aseguran desde la compañía. El objetivo de la marca estaría enfocado en expandir su negocio de centros ‘low cost’ para el entrenamiento deportivo.

John Reed es una de las 17 marcas pertenecientes al grupo RSG Group, líder mundial en el sector del fitness con 6,4 millones de clientes entre sus gimnasios y su plataforma de entrenamiento virtual. La compañía todavía no ha revelado la fecha de inauguración, no obstante, medios locales especulan que podría ser antes de que termine el verano.

Ramos ya habló del proyecto en su documental ‘La leyenda de Sergio Ramos’. “Quieren hacer un concepto boutique, y a mí no solo me apetecía hacerlo por el negocio, sino porque quería hacer un sitio diferente, que no fuese un centro de entrenamiento normal», dijo en aquel entonces.

