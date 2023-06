Sergio Ramos deja el París Saint-Germain luego de dos temporadas

El París Saint-Germain (PSG) y Sergio Ramos anunciaron el fin de su relación, este viernes 2 de mayo de 2023. El defensor español de 37 años abandona Francia luego dos años en el equipo y quedará sin club como agente libre.

El contrato del futbolista termina este 30 de junio y no renovará con el equipo francés, lo que pone fin a su tercera experiencia a nivel de clubes. Ramos debutó e hizo su carrera profesional en el Sevilla de España, para luego mudarse al Real Madrid, equipo con el que ganó absolutamente toda competición que disputó. Así quedó como una de las figuras y leyendas del club ‘merengue’.

Ramos llegó al PSG en 2021 como uno de los refuerzos que sumó el equipo para afrontar la UEFA Champions League, el gran objetivo del club. El defensor no tuvo mayor incidencia para el equipo y no pudo conseguir la hazaña tan anhelada para los parisinos. A pesar de que el equipo contó con una nómina de nombres como Mbappé, Leo Messi, Neymar, Donnarumma, Marquinhos o Achraf, todos decepcionaron en la competición europea.

«Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al PSG. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa, pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí. Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez: ¡Allez Paris!»

