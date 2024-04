¿En qué ciudades estará Shakira con su gira ‘Las mujeres no lloran’?

La gira «Las mujeres ya no lloran», de la colombiana Shakira, llega a Estados Unidos y Canadá. Las presentaciones serán entre el 2 de noviembre y el 15 de diciembre del 2024.

«Estoy muy emocionada de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial Las Mujeres Ya no Lloran, ¡una celebración para mi manada de lobos!«, publicó la cantante en su cuenta de X este martes 16 de abril del 2024.

I’m so thrilled to announce the first dates for my LAS MUJERES YA NO LLORAN WORLD TOUR, a celebration for my wolfpack!



The first leg of the tour will be across North America, the only chance to experience the show in a more intimate way! International dates to be announced… pic.twitter.com/ItMSN6gZKm