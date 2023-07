Su nombre es Shayden Walker y tiene 11 años. Nunca pensó que un video en Tiktok le cambiaría la vida. Decidió ir de puerta en puerta buscando amigos. El momento, captado en video, se ha robado el corazón de millones de internautas.

La escena, aparte de ser tierna, revela que el pequeño sufrió de bullying por parte de unos niños de su vecindario, ubicado en Texas (EE.UU). Precisamente por esto, Shayden dejó de llevarse con ellos y fue en busca de nuevos amigos.

Tocó el timbre de una casa del vecinario y dijo: “Hola, solo quería saber si conoces a algún niño de unos 11 o 12 años, porque necesito amigos de verdad”. Dentro de la vivienda estaba Brennan Ray, un adulto conmovido por la pregunta del niño y que trata de guiarlo un poco.

Brennan le dice que en su casa no hay niños de su edad, pero que puede preguntar en el domicilio del lado derecho. Shayden responde: “Ya no son mis amigos porque me hacen bullying”.

Afortunadamente para Shayden, su vecino lo estaba grabando y lo volvió viral. Publicó el video del momento y tan solo unas horas después sumaba más de 62 millones de reproducciones y 10 millones de ‘me gusta’ en TikTok.

No contento que esto, Brennan también abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos para el niño. La campaña llamada ‘Difundiendo bondad para Shayden’, ha recaudado más de 37 mil dólares y contando.

“Este joven es educado, amable y valiente, ¿podemos ayudarlo hacer amigos?”, reza la descripción del video de Shayden. Su madre creó una cuenta de TikTok para agradecer la generosidad y advertir sobre cuentas falsas que intentan aprovecharse económicamente e incluso seguir difundiendo el bullying.

Aunque esta historia tiene un final feliz, según datos de la Unicef, la mitad de los adolescentes del mundo sufre violencia en las escuelas. De estos, al menos 150 millones de estudiantes de entre 10 y 17 años viven violencia entre compañeros.

