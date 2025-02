Actualizado 08:45

Redacción Teleamazonas.com y AFP I

Sorteo de Champions League: así quedaron los emparejamientos de octavos de final. El vigente campeón Real Madrid se medirá con sus vecinos del Atlético de Madrid en octavos de final de Liga de Campeones, Así lo deparó el sorteo realizado este viernes 21 de febrero del 2025, en Nyon (Suiza).

Así, también habrá otra eliminatoria entre equipos del mismo país, el Bayern Múnich-Bayer Leverkusen de Alemania. En este club actúa Piero Hincapié. En otro de los choques estelares, el Liverpool, líder de la Premier League se medirá con el París Saint Germain, equipo en el que milita Willian Pacho.

El sorteo fue clemente con el Barcelona, que buscará el pase a cuartos ante el Benfica portugués, un rival al que derrotó en Lisboa en la fase de liguilla en un espectacular partido (5-4). La vuelta tendrá lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona.

Dos equipos también con aspiraciones de llegar lejos, Arsenal e Inter de Milán se enfrentarán respectivamente a dos equipos neerlandeses PSV Eindhoven y Feyenoord. Del duelo entre los ‘Gunners‘ y el PSV saldrá el rival de Real Madrid o Atlético de Madrid en cuartos.

