Cero basura: los ecuatorianos que viven sin desperdicios

En un Ecuador que produce más de 13 mil toneladas de basura al día, algunas personas han optado por vivir de forma más consciente, adoptando el estilo de vida zero waste (cero basura). Lejos de ser una moda pasajera, esta decisión implica replantearse hábitos cotidianos para reducir al máximo la generación de residuos.

Son ciudadanos comunes que, en lugar de consumir sin pensar, eligen rechazar plásticos de un solo uso, reutilizar envases, comprar a granel y preferir productos biodegradables. En un país donde solo el 4% de los residuos se recicla eficazmente, estas acciones representan una resistencia silenciosa, pero firme, al consumo desmedido.

Lo más inspirador es que este movimiento no está limitado a las grandes urbes ni a personas con privilegios económicos. Desde comunidades rurales hasta mercados locales, crecen las redes de trueque, las tiendas sostenibles y las iniciativas educativas que promueven el compostaje y la separación de residuos.Hogares que apenas generan la menor cantidad de basura al mes demuestran que vivir sin desperdicios no significa renunciar a la comodidad, sino vivir con intención. Estas historias nos enseñan que la sostenibilidad no es un lujo, sino una elección diaria posible, accesible y profundamente transformadora.

