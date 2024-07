Una nueva resolución del Servicio de Rentas Internas (SRI) permite sancionar a los contribuyentes hasta con 30 Salarios Básicos Unificados, es decir 13 800 dólares por no entregar a los clientes comprobantes de venta.

La entidad informó este viernes 5 de julio del 2024 que también serán sancionados quienes no transmitan los comprobantes de venta electrónicos al SRI.

Además de la no entrega y no transmisión de comprobantes, también se contará como infracción que los comprobantes físicos tengan autorización caducada, que el contribuyente no esté autorizado para su emisión o que esta pertenezca a otra persona.

Asimismo, se sancionará la falta de envío de los archivos XML y la representación impresa del documento electrónico (RIDE) del comprobante al correo electrónico del cliente.

Lea también:

Multas de hasta 30 salarios básicos unificados

La multa variará en función de una tabla establecida por el SRI, que toma en cuenta el tipo de contribuyente y la infracción.

Por ejemplo, los grandes contribuyentes y grandes patrimonios pagarán hasta 20 SBU, es decir, 9.200 dólares, en caso de no entregar comprobantes de venta. Mientras que, por no transmitir los comprobantes al SRI la multa es de 13.800 dólares (30 SBU).

Los valores de las multas se reducen de acuerdo al tipo de contribuyente. En el caso de las Sociedades sin fines de lucro la multa por no entrar los comprobantes es de 1 840 dólares, lo equivalente a cuatro salarios básicos unificados. Y por no enviar los documentos a la administración tributaria deben pagar 3.200 dólares (cinco SBU).

La multa más baja es para los contribuyentes que no están inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Ellos, en ambos casos deben pagar solo lo equivalente a un salario básico unificado.

Para la aplicación de sanciones a los contribuyentes que tributan bajo el régimen de RIMPE Emprendedor, se verificarán las características de cada uno, informó el SRI en un comunicado.

Las autoridades realizarán operativos de control permanentes a escala nacional para constatar la entrega de comprobantes tanto físicos como electrónicos.

También en Teleamazonas: