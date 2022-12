Divertida charla con las estrellas argentinas desde la habitación de Messi

A la falta de partidos en el Mundial de Catar 2022, los jugadores argentinos se convirtieron en el centro de atención a través de un stream en el canal de Twitch de Sergio «Kun» Agüero.

Kun: ¿Dónde están, en la pieza?

Messi: En nuestra pieza estamos.

Kun: ¿En nuestra?

Messi: Claro.

Kun: Pero nunca me invitaste a dormir. Mentira, me dijiste. Pasa que yo estaba acá, estaba Benja…

Este fue uno de los diálogos entre el Kun y Lionel Messi, la noche del miércoles 7 de diciembre del 2022. Y es que por cerca de 30 minutos los integrantes de la selección argentina no pararon de reir y bromear con su excompañero de selección.

Resulta que el exdelantero del Manchester City había acordado con Messi hacer un estream, pero nadie imagiaba que sería desde la habitación de concentración del capitán albiceleste, a la que se unieron Alejandro «Papu» Gómez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Dady Gallardo (masajista de la delegación).

Corte de cabello de Papu Gómez

El primer tema que desató las risas de los participantes fue el corte de cabello del Papu, quien puso al Kun a adivinar el personaje. Además, que la Pulga preguntó al exseleccionado sobre la opinión de la gente en la plataforma, en la que se contabilizó 245.000 espectadores.

“Tenés una pinta de Robben, pero no. Pero no tenía barba”, intentó Sergio. El Papu le negó y lo ayudó con una pista: “Jugó en el Real Madrid y en la MLS. No lo saca”. Luego de varias pruebas, resultó ser David Beckham la inspiración del estilo del futbolista del Sevilla que se comparó con una foto de cuando el inglés jugaba en la MLS.

A medida que avanzaba la conversación aparecieron Leando Paredes y Rodrigo De Paul, el primero saludó al Kun y el otro apareció desde la parte inferior. “Ahí viene con el ascensor”, dijeron, y enseguida se sumaron a los comentarios del corte de cabello de Alejandro.

Messi al Kun por no escribir en el chat

En medio de la transmisión, Messi reclamó a Agüero por su poca participación en el chat grupal de la selección argentina. «Vos no aparecés. Escribís cuando tenés ganas. A veces estamos escribiendo todos y no ponés nada. Aparecés a los tres días y mandás una atrás de otra», previamente el Kun los cuestionaba por nohaberse fijado en un mensaje que él envió al chat antes del Mundial.

Participación de Yamber

Otro los momentos en los que los jugadores se desinflaron de la risa fue cuando Sergio llamó a Yamber, su asistente, para darles algunas indicaciones técnicas a los habitantes de la Qatar University. Sin embargo, por las risas de Lea, Papu y De Paul, Yamber perdió la paciencia y dijo que enviará una captura de pantalla.

Yamber: “En la llamada, abajo…”

Kun: “¿De qué se ríen boludo?”

Messi: “¿Cómo es, cómo es? A ver”

Kun: “Va de nuevo”

Yamber: “En la llamada donde tienes para…”

Kun: “¡Pará! Cállense boludo”

Messi: “¿Cómo es Yamber, cómo es?”

Yamber: “Donde el micro viste que te sale abajo para mutearte”

Messi: “¿Para qué?”

Yamber: “Hay opciones abajo, ¿no te sale?”

Messi: “Se ríen por que dicen que habla igual a Pablo, el cordobés. ¿Cómo es?”

Kun: “Pará explicá de nuevo que estos se están riendo. Rodri deja de reírte, tonto”

Yamber: “Abajo de la llamada te salen unas opciones”

Papu: “Abajo de la llamada…”

Yamber: “El de la derecha de ahí, al lado del de mutearte. Tiene que haber un cuadradito verde”

Messi: “No aparece ese. No lo tenemos nosotros”

Yamber: “Ahí lo hago con mi móvil y te paso captura”.

La charla terminó cuando Messi dijo que debían ir a un compromiso, se trataba de «el reto», un juego que los seleccionados acostumbran a jugar durante las concentraciones. “Tres contra tres. Lea, Rodri y yo. Nos quieren ganar todos viste y nos vinieron a desafiar», dijo la Pulga.

Mensaje de Sergio Agüero a los seleccionados

Agüero le dedicó unas palabras a sus ex compañeros del combinado nacional de cara al partido con Países Bajos: “Suerte, lo mejor para el viernes. Pase lo que pase la verdad que para mí ustedes son unos fenómenos como persona y la verdad que siempre la victoria de ustedes también la siento propia. Me da orgullo que vistan esta camiseta y también sufro bastante. Disfruto mucho verlos jugar y que estén tan unidos como siempre que es lo que más me gusta. Me pone muy feliz porque siento que estoy ahí, pero no estoy”.

Messi tomó la palabra y también dejó un emotivo mensaje para cerrar la transmisión. “Te queremos mucho y te extrañamos a vos, a Gio. Siempre están presentes, mandale un saludo ahí a toda la gente y muchas gracias”.

En los cortos subidos por el Kun a su cuenta de TikTok generó gran interacción y comentarios de aceptación y admiración al astro del fútbol, Lionel Messi.

Vale recalcar que Agüero viajó a Doha como analista, realiza sus comentarios para ESPN y, al mismo tiempo, lleva adelante sus transmisiones en vivo desde el departamento que alquiló. De fondo, ubicó una gigantografía con la imagen del festejo de la Copa América.