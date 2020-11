Supuesto hijo de Maradona solicita la exhumación de su cuerpo

0 1

A poco días del sepelio de Diego Armando Maradona, un joven argentino que asegura ser hijo de la leyenda del fútbol exigió la exhumación del cuerpo para obtener muestras de ADN.

Según informaron los medios locales, se trata de Santiago Lara, de 19 años, quien mediante su abogado presento una solicitud a los tribunales de la ciudad de La Plata donde pide que el cuerpo del ‘Pelusa’ sea exhumado y trasladado a una morgue judicial.

Esto con la finalidad de tener acceso a los resultados de la autopsia y análisis de ADN.

«Solicito que se resuelva con carácter urgente la medida cautelar consistente en una medida de no innovar para que los familiares directos y/o terceros no tengan plena disposición de los restos cadavéricos de mi difunto padre, para que el cuerpo sea conservado, evitando así la posible cremación del mismo, hasta la realización de la prueba de ADN«, se lee en el documento.

El joven es hijo de Natalia Garat, una modelo con la que Maradona supuestamente tuvo un encuentro ocasional cuando trabajó como modelo. La madre de Santiago falleció en 2006, a los 23 años, de cáncer de pulmón.

«Antes de su muerte, [Natalia] tuvo que quitarse el ventilador para hablar y le dijo a un grupo de abogados que yo era el hijo de Diego», comentó Santiago. «Solo quiero saber quién soy. No tengo pretensiones económicas», agregó.

SANTIAGO LARA Y DIEGO MARADONA

Los intentos del joven de probar si es hijo legítimo del exfutbolista empezaron cuando el ‘Diez‘ estaba con vida. Sin embargo, tras varios intentos fallidos de llegar a un acuerdo con el equipo legal de la estrella, optó por la vía judicial.

Las dudas de Santiago crecieron tras compararse físicamente con el icónico futbolista.

«Me veo parecido: la cara, los rulos, todo. Después me pongo a pensar en las diferencias que tengo con mi papá, Marcelo, y son muchas», afirmó un Santiago ya de 16 años, en su primera entrevista.

Además, mostró su confusión por no poder saber si es hijo del futbolista. «Hoy, siento una gran confusión porque tengo un papá, y por el otro lado me dicen que tengo otro papá. Veo a mi viejo (por Lara) y sé que no somos iguales. No es fácil despertarse con eso. Pero tengo que salir adelante”, añadió.

La última palabra la tendrá la Justicia tras el pedido de la exhumación de Diego Maradona del supuesto hijo.