Taiwán denuncia que decenas de aviones y barcos de guerra chinos cruzaron línea media del estrecho

El ministerio de Defensa de Taiwán afirmó que 68 aviones de combate y 13 barcos de guerra chinos cruzaron la «línea media» del estrecho que separa la isla de China continental, durante las maniobras militares de las fuerzas de Pekín.

La cartera castrense informó en un comunicado difundido por la agencia oficial CNA que a las 11.00 hora local (03.00 GMT) «varios» aviones y barcos chinos fueron avistados en aguas cercanas a Taiwán, algunos de ellos «cruzando la línea media».

«Condenamos al ejército comunista que ha cruzado de forma deliberada la línea media del estrecho; acosando por aire y mar en torno a Taiwán«, dijo el ministerio en un comunicado.

Esta división funciona como una frontera no oficial pero tácitamente respetada por China y Taiwán, que viven uno de sus momentos más tensos tras la visita a la isla el miércoles de la presidenta del Legislativo de EE.UU., Nancy Pelosi, a la que Pekín advirtió de que respondería con contundencia.

Los movimientos del Ejército chino se enmarcan en las maniobras militares que el EPL lleva a cabo desde ayer y hasta el próximo domingo alrededor de Taiwán a consecuencia del viaje de la funcionaria estadounidense; y que han incluido hasta ahora fuego real y lanzamiento de misiles de largo alcance.

El Ministerio taiwanés ya denunció ayer jueves que 22 aviones militares chinos cruzaron la línea media en esa jornada; pero de momento no ha detallado cuántos buques y aeronaves lo hicieron hoy.

En respuesta a las «altamente provocadoras» maniobras chinas, el Ejército taiwanés aseguró que aumentará su capacidad y preparación para salvaguardar la soberanía de la isla «sin escalar las tensiones o provocar conflictos que puedan conducir a una guerra».

Los ejercicios de ayer, que supusieron en cierre del espacio aéreo y marítimo de seis zonas alrededor de la isla, incluyeron prácticas de tiro con artillería de largo alcance, con «múltiples tipos de misiles convencionales», así como el despliegue aéreo de decenas de aviones militares entre cazas y bombarderos.

Se trata de la primera vez que se registran lanzamientos de este tipo en las inmediaciones de Taiwán desde la tercera crisis del Estrecho entre 1995 y 1997.

Analistas citados por el diario hongkonés South China Morning Post aventuraron que el Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) podría emplear hoy aviones bombarderos con misiles crucero de largo alcance como los CJ-20.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, calificó en las últimas horas las maniobras chinas como un «acto irresponsable» que aviva las tensiones en el Indopacífico, reclamó contención a Pekín y pidió el apoyo de la comunidad internacional.

También dijo que Taiwán no contribuirá a la escalada de tensiones pero defenderá su soberanía.

Our government & military are closely monitoring China's military exercises & information warfare operations, ready to respond as necessary. I call on the international community to support democratic Taiwan & halt any escalation of the regional security situation. pic.twitter.com/uAoDAU2bMV