Taiwán moviliza fuerzas ante un «posible ataque simulado» del Ejército chino

Taiwán denunció hoy que buques y aviones militares chinos volvieron a traspasar la línea media del Estrecho de Formosa en un «posible ataque simulado» dentro de las maniobras militares anunciadas tras la visita a la isla de la presidenta del Legislativo estadounidense, Nancy Pelosi.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio de Defensa Nacional de la isla asegura que el objetivo de esa simulación de ataque sería un «activo de alto valor», sin especificar más detalles al respecto.

En respuesta, Taipéi emitió alertas y desplegó patrullas aéreas y navales, activando asimismo sus sistemas de misiles terrestres; al igual que hizo durante la jornada de ayer ante la «fuerte provocación» del cruce de la línea media del Estrecho por parte de «varios» buques y aviones chinos.

Esta línea imaginaria en el estrecho funciona como una frontera no oficial pero tácitamente respetada por China y Taiwán durante las últimas décadas.

Los movimientos del Ejército Popular de Liberación (EPL, el Ejército chino) se enmarcan en las maniobras militares que lleva a cabo desde el jueves; y que se prolongarán hasta el domingo en represalia por la visita de Pelosi. Hasta ahora han incluido fuego real y el lanzamiento de misiles de largo alcance.

Estos ejercicios tienen lugar en seis zonas alrededor de la isla, una de ellas a unos 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán.

Pese a que en los últimos años China ha efectuado otros simulacros en el Estrecho de Taiwán, los de esta semana son diferentes porque «cubren un área más grande, involucran más elementos militares y se espera que sean altamente efectivos», informaron expertos chinos en materia de defensa citados por medios locales.

Taiwán ha descrito la presencia militar china en las citadas áreas como un «bloqueo»; y la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, calificó la «deliberadamente elevada amenaza militar» de China de «irresponsable».

China, que calificó la visita de Pelosi como «farsa» y «traición deplorable», reclama la soberanía de la isla; dado que considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas.

Un alto cargo del programa militar de desarrollo de misiles de Taiwán fue hallado hoy muerto en la habitación de su hotel; aunque las autoridades aseguraron que se trató de un ataque cardíaco y que no hubo intrusión alguna en la estancia, informa la prensa local.

Ou Yang Li-hsing, de 57 años, era el subdirector del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-shan -propiedad del Ejército isleño-; puesto al que había accedido este año para supervisar varios proyectos de producción de misiles, según el diario hongkonés South China Morning Post.

Según las informaciones, la familia de Ou Yang le explicó a la Policía que el fallecido tenía un historial de afecciones cardíacas; además, de que ya se le había implantado un estent.

Ou Yang se encontraba en el condado meridional de Pingtung, donde iba a participar en la celebración de un festival cultural.

Ou Yang Li-hsing, deputy head of Taiwan defence ministry's research and development unit was found dead on Saturday morning in a hotel room, according to the official Central News Agency: Reuters