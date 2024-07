‘Uno piensa que la Policía ayuda, pero no es así’; testimonio de taxista víctima de secuestro en Quito

Aún con las heridas visibles, Carlos (nombre protegido) cuenta el terror de un secuestro que vivió en Quito. El taxista denunció lo que le ocurrió y al llamar al agente investigador asignado, este le respondió que estaba de vacaciones.

«Uno piensa que la Policía ayuda al ciudadano, pero no es así», lamenta Carlos al contar su testimonio.

Carlos no se siente respaldado por las autoridades. Cuando llamó al agente investigador a cargo de su caso se llevó una gran decepción.

«El señor (policía) me dice no, yo estoy de vacaciones y regreso luego de dos semanas. Y después de unos ocho días más tal vez he de tomar contacto por usted», cuenta indignado el hombre.

Pide que las autoridades actúen con celeridad para dar con el paradero de su carro. Por ahora, su familia ya ha sido víctima de llamadas extorsivas de personas que aseguran tener el vehículo.

«Habían pedido como 5 000 dólares por la devolución del carro, una de las fotos que me enviaron como evidencia es del carro que ya está sin placa.

El 8 de junio Carlos tomó una carrera con tres pasajeros desde un centro comercial del norte capitalino. Un auto, color beige, lo interceptó con otras cuatro personas a bordo.

Los supuestos pasajeros golpearon y amedrentaron a Carlos con armas blancas. Sus heridas requirieron varios puntos de sutura en una casa de salud.

El hombre cuenta que le dieron vueltas y su auto fue finalmente ingresado «en una especie de urbanización«. Apenas pudo observar el camino por el que lo llevaban hasta abandonarlo en una quebrada, en la vía a Nono.

