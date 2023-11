Taylor Swift en Argentina: «son los fans más increíbles del mundo»

La norteamericana Taylor Swift inició su paso por Sudamérica con tres conciertos en Argentina. Los boletos para los shows se vendieron completamente en el primer día.

La gira «The Eras Tour» es la más grande de la intérprete de “Look What You Made Me Do”. En esta ocasión incluyó al país gaucho con tres fechas programadas para jueves, viernes y sábado, sin embargo el concierto del viernes fue reprogramado para el domingo debido a las malas condiciones del clima.

La cantautora de 34 años presentó un repertorio de tres horas de duración para los «swifties», como se hacen llamar sus fans. El espectáculo incluyó canciones sorpresa que Swift interpretó en acústico.

Interacción con el público

En su primera aparición en Sudamérica, Swift, se mostró realmente sorprendida por la energía del público. Ya en el escenario emocionó a los asistentes al pronunciar un «hola».

Durante los tres conciertos los fans alentaron al grito de «olé, olé, olé, Taylor». Algo que logró llamar la atención de la cantante.

Así fue como se sacó uno de los audífonos para escuchar con claridad el grito del público. A ese detalle reaccionó formando un corazón son sus manos y lanzando besos.

En medio de su presentación dijo: «no puedo creer que me haya tomado tanto tiempo venir». A lo que el público respondió con una fuerte ovación.

También lamentó no haber incluido a Argentina en sus giras anteriores y aseguró que no volverá a «cometer ese error».

Allí otro halago para los «swifties» a los que calificó de «los fans más increíbles del mundo». Declaraciones que repercutieron en redes sociales y han causado gran emoción en la fanaticada.

En pareja

Swift fue capturada besando a su pareja, el jugador de fútbol americano, Travis Kelce. Al bajar del escenario la cantante corre a un costado donde la esperaba el hombre.

Luego de un fuerte abrazo, ambos ingresaron en una carpa negra. En el mismo lugar estuvo presente su padre que se mostró orgulloso al verla en el escenario.

La cantante interpretó «Karma» y sorprendió a los asistentes al cambiar una pequeña palabra de la letra. «Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me», cambiando la palabra original «screen» por «Chiefs», equipo en el que juega Kelce.

En un video difundido en redes sociales se ve al jugador sorprendido y sonrojado por la mención. Al tiempo Scott Swift, padre de la artista, festeja con él la muestra de cariño desde el escenario.

"Karma is the Guy on the Chiefs"



Travis Kelce's reaction on the song pertaining to him. He blushed and kinda proud as well as Papa Swift 😍☺️#BuenosAiresTheErasTour pic.twitter.com/ZQI1IgJGDR — Daily Taylor Swift (@TaylorSwiftDay_) November 12, 2023

Los próximos conciertos de Swift en Sudamérica incluyen Río de Janeiro con tres fechas el 17, 18 y 19 de noviembre. El siguiente fin de semana estará en Sao Paulo también con tres conciertos, completamente vendidos, el 24, 25 y 26 de noviembre.

