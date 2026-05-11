Michael Jackson rompe récord de reproducciones de streaming tras éxito de su biopic

El estreno de la película 'Michael' disparó las reproducciones del catálogo del Rey del Pop

El legado musical de Michael Jackson volvió a hacer historia. Tras el estreno mundial de su biopic 'Michael', el catálogo del llamado Rey del Pop alcanzó la mejor semana de reproducciones en streaming de toda su carrera en Estados Unidos, según datos publicados por Billboard.

De acuerdo con la firma Luminate, las canciones en solitario del artista registraron 137,5 millones de reproducciones oficiales on demand entre el 24 y el 30 de abril, cifra que representa un incremento del 146% respecto a la semana anterior y supera ampliamente su anterior récord.

Antes del estreno de la cinta, el catálogo de Jackson había alcanzado 55,9 millones de streams. Su mejor marca previa se remontaba a octubre de 2019, cuando el clásico 'Thriller' impulsó las reproducciones durante la temporada de Halloween y alcanzó 53,7 millones de streams.

La película repasa la vida del artista entre 1966 y 1988, incluyendo su trayectoria junto a The Jackson 5 y The Jacksons. El fenómeno también impactó en las reproducciones de ambos grupos familiares. Las canciones de The Jackson 5 alcanzaron 10,1 millones de streams en una semana, mientras que The Jacksons sumaron 4,9 millones.

El impulso digital permitió que Michael Jackson escalara hasta el puesto número tres del ranking Billboard Artist 100, listado que mide la popularidad de los artistas mediante reproducciones, ventas y difusión radial.

Además, su emblemático álbum Thriller regresó al Billboard 200 en el puesto número siete, con 45 000 unidades equivalentes vendidas.

Entre las canciones más escuchadas volvió a destacar 'Billie Jean', que acumuló 9,4 millones de reproducciones y reingresó al Billboard Hot 100 en el puesto 38, más de cuatro décadas después de su lanzamiento original.