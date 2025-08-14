Tercer caso de maltrato animal en menos de una semana; perrita y cachorros rescatados en Quito

La Unidad de Bienestar Animal rescató a una perrita y sus cuatro cachorros, este jueves 14 de agosto del 2025.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) rescató a una perrita, de características similares a un pitbull, y a sus cuatro cachorros que vivían en condiciones de abandono y desnutrición en el barrio Primavera del Cornejo, sector Guamaní, en el sur de Quito.

La entidad municipal abrió un proceso sancionador por maltrato animal contra la tutora. La sanción económica que se aplicará a la responsable asciende a 4 700 dólares, equivalente a 10 salarios básicos.

Según el reporte de la AMC, la perrita presentaba costillas y huesos de la cadera visibles. Además, tenía golpes y heridas en su cuerpo.

Por su parte, vecinos señalaron que, ante la falta de alimento en el domicilio, el animal escapaba en busca de comida para ella y sus crías. Además, los cachorros mostraban signos de parasitosis y vivían sin acceso constante a agua.

Los cinco animales fueron retirados por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) y trasladados a un centro de atención veterinaria, donde recibirán atención integral y, posteriormente, serán puestos en adopción.

Este es el tercer caso de maltrato animal en Quito en menos de siete días. Según detalló Mario Puente, líder zonal de la AMC en Quitumbe, en la última semana también se rescató a una can encadenada con una herida profunda en el cuello. Y también a perrita recién parida cuyas crías murieron por abandono.

En 2024, la AMC emitió 244 sanciones por infracciones relacionadas con fauna urbana, 42 de ellas por maltrato. En lo que va de 2025, ya se han registrado 170 sanciones, más de 50 por casos de violencia contra animales de compañía.