Cuatro astronautas llegan a la Estación Espacial en un vuelo récord de ocho horas

La NASA confirmó que la Crew-13 llegó a la Estación Espacial Internacional tras casi ocho horas de vuelo y permanecerá allí varios meses realizando experimentos científicos y tecnológicos.

Cuatro astronautas llegaron este 1 de octubre a la Estación Espacial Internacional (EEI) tras despegar desde Cabo Cañaveral, Florida, a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX.

La tripulación está integrada por Jessica Watkins y Luke Delaney, de la NASA; Joshua Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense; y el cosmonauta ruso Sergey Teteryatnikov.

NASA confirma llegada tras casi ocho horas de vuelo

La NASA informó en su cuenta oficial que la Crew-13 llegó a la estación tras casi ocho horas de vuelo. La agencia señaló que los astronautas pasarán los próximos meses realizando experimentos sobre ciencia y tecnología con aplicaciones tanto en la Tierra como en futuras misiones espaciales.

Un viaje récord

El trayecto se convirtió en el vuelo más rápido realizado por SpaceX y también por una misión estadounidense hacia la EEI. La posición de la estación al momento del lanzamiento permitió acortar significativamente el recorrido.

La misión había sufrido un retraso de alrededor de tres semanas debido a una fuga detectada en el sistema de combustible de la cápsula Dragon. Tras las reparaciones, el lanzamiento pudo realizarse con normalidad.

Jessica Watkins hace historia

Jessica Watkins, comandante de Crew-13, se convirtió en la primera mujer afroamericana en comandar una tripulación hacia la órbita. Para ella se trata de su segundo viaje al espacio.

Para Delaney, Kutryk y Teteryatnikov, en cambio, esta es su primera misión espacial.

dame unpie de foto de la jessica watkinsJessica Watkins, comandante de la Crew-13, se convirtió en la primera mujer afroamericana en liderar una misión tripulada hacia la órbita. NASA.

Permanecerán varios meses en el espacio

Durante su estancia en la EEI, los astronautas participarán en investigaciones sobre circulación sanguínea, coagulación, producción sostenible de alimentos y nuevas herramientas de diagnóstico médico, entre otros proyectos científicos.

La NASA destacó que estos trabajos buscan beneficiar la vida en la Tierra y, al mismo tiempo, aportar información para futuras misiones de exploración espacial.