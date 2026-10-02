Siniestro entre motocicleta y automóvil provoca congestión en la Ruta Viva
La AMT mantiene cierres parciales en sentido Aeropuerto–Quito mientras se atiende la emergencia registrada a la altura de Los Geranios.
Un siniestro entre una motocicleta y un automóvil mantiene cerrados dos carriles de la Ruta Viva.
AMT.
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Actualizado:
02 oct 2026 - 07:37
Un siniestro de tránsito entre una motocicleta y un automóvil provoca alta congestión vehicular este 2 de octubre en la Ruta Viva, en Quito.
De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el incidente se registra a la altura de Los Geranios, en sentido Aeropuerto–Quito.
Dos carriles permanecen cerrados
Por la emergencia se encuentran cerrados el carril derecho y el carril central, lo que ha reducido la capacidad de circulación en este tramo de la vía.
La restricción ha generado alta congestión vehicular, por lo que la AMT pidió a los conductores manejar con precaución y tomar en cuenta posibles demoras.
Hasta el momento, con la información disponible, no se ha informado sobre personas heridas ni sobre las causas del siniestro.
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