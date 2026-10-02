Siniestro entre motocicleta y automóvil provoca congestión en la Ruta Viva

Un siniestro entre una motocicleta y un automóvil mantiene cerrados dos carriles de la Ruta Viva.

Un siniestro de tránsito entre una motocicleta y un automóvil provoca alta congestión vehicular este 2 de octubre en la Ruta Viva, en Quito.

De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el incidente se registra a la altura de Los Geranios, en sentido Aeropuerto–Quito.

Dos carriles permanecen cerrados

Por la emergencia se encuentran cerrados el carril derecho y el carril central, lo que ha reducido la capacidad de circulación en este tramo de la vía.

La restricción ha generado alta congestión vehicular, por lo que la AMT pidió a los conductores manejar con precaución y tomar en cuenta posibles demoras.

El siniestro entre una motocicleta y un automóvil provocó alta congestión vehicular en la Ruta Viva, en sentido Aeropuerto–Quito. AMT.

Hasta el momento, con la información disponible, no se ha informado sobre personas heridas ni sobre las causas del siniestro.