Caso Progen: José Manrique, esposo de Karla Saud, quedó libre en España tras su captura

José Walter Martínez, es esposo de Karla Saud Calero, ambos son procesados en el caso Progen.

José Walther Manrique Suárez, procesado dentro del caso Progen, recuperó su libertad en España el jueves 1 de octubre de 2026, un día después de ser detenido por agentes de Interpol.

El ciudadano ecuatoriano, de 47 años, fue aprehendido el 30 de septiembre en territorio español en cumplimiento de una notificación internacional de localización con fines de extradición.

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que Manrique, esposo de Karla Saud, fue capturado por Interpol España. "Esta persona se encuentra implicada en un caso de peculado y tendrá que responder a la justicia ecuatoriana", señaló.

Tras su captura, Manrique compareció ante autoridades judiciales españolas para definir su situación jurídica. Luego de la audiencia, los magistrados resolvieron disponer su libertad.

La defensa de Manrique señaló que la detención no derivó en una entrega inmediata a Ecuador debido a que la Corte Nacional de Justicia todavía no ha remitido el requerimiento formal de extradición.

Según el procedimiento, Ecuador dispone de un plazo de 40 días desde la detención para presentar formalmente la solicitud de extradición.

Caso Progen

La Fiscalía General del Estado vinculó a Manrique el 24 de agosto de 2026 como presunto coautor del delito de peculado dentro del denominado caso Progen.

La investigación se relaciona con la instalación de proyectos de generación eléctrica en Quevedo y Salitral durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.

Manrique y su esposa, Karla Saud, solicitaron protección internacional y asilo en España el 10 de julio de 2026.