El ‘cushioning’ funciona como un respaldo emocional ante una posible separación.

Las nuevas formas de relacionarse han dado paso a dinámicas sentimentales como el cushioning, una práctica que consiste en mantener conexiones con otras personas mientras se tiene una pareja, como una alternativa ante una posible separación.

Esta conducta funciona como una especie de respaldo emocional. No necesariamente implica querer terminar la relación actual, sino conservar otras opciones por si las cosas no funcionan.

¿Qué es el ‘cushioning’ y cómo funciona?

El término proviene de la palabra inglesa cushion, que significa cojín. En el ámbito sentimental, hace referencia a tener un «colchón de seguridad» ante una eventual ruptura.

La sexóloga Eva Moreno, de la plataforma Gleeden, explicó al diario español ABC que consiste en mantener conexiones con otras personas por si la relación principal fracasa.

Estos acercamientos pueden incluir conversaciones frecuentes, coqueteos y vínculos emocionales que van más allá de una amistad, con la posibilidad de que esa persona se convierta en una futura pareja.

«El cushioning no es una infidelidad y la tercera persona no es consciente de que es un colchón. A veces la primera persona tampoco tiene la conciencia de ese plan B», explicó Moreno.

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El miedo a la soledad y la validación externa

Uno de los factores relacionados con esta conducta es el FOMO (Fear Of Missing Out), que describe el miedo a perderse experiencias u oportunidades. En las relaciones, puede generar dudas sobre si la pareja actual es la mejor elección.

Las redes sociales y las aplicaciones de citas también facilitan estos vínculos, al permitir conocer personas y mantener conversaciones de manera constante.

¿Qué consecuencias puede tener?

Aunque no existe un perfil único, Moreno señala que esta conducta puede presentarse en personas inseguras, con tendencias ansiosas o que han atravesado rupturas sentimentales traumáticas.

La especialista advierte que mantener a alguien en reserva puede impedir que una persona se entregue completamente a su relación actual. Estos vínculos también pueden surgir en espacios cotidianos, como el trabajo.

De esta manera, lo que parece una estrategia para protegerse ante una posible separación puede terminar afectando la confianza y la conexión emocional dentro de la pareja.